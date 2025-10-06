19日に告示される山口市長選挙に無所属で新人の佐々木信夫氏が立候補することを表明しました。（佐々木氏）「現市政は無難に運ばれているがゆえにぬるま湯につかったような（感じ）」「それを県都にふさわしく飛躍的に発展させることを考えている」佐々木信夫氏（87）は、山口市阿東出身で社会福祉法人の理事長を務めています。山口市長選挙への立候補は4年前の前回に続き、2度目です。出馬理由を「無投票を阻止したい」と語ったう