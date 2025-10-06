ノーベル生理学・医学賞の受賞が決まり、笑顔で記者会見する大阪大の坂口志文特任教授＝6日午後8時27分、大阪府吹田市「大変光栄に思う」。ノーベル生理学・医学賞の受賞が決まった大阪大特任教授の坂口志文さん（74）は6日夜、大阪府吹田市の大学内で記者会見を開き「学生や共同研究者に深く感謝している。いろんな方にお世話になった」と笑顔を見せ、かみしめるように語った。発表から約1時間半後の午後8時ごろ、会見場に紺