タキザワ漢方廠は10月1日、古来より薬膳食材として珍重されてきた食材を使用した薬膳菓子「極みの躍膳菓子 棗胡椰(そうころう)」を、全国取引薬局・薬店で発売した。極みの躍膳菓子 棗胡椰使用している3つの食材は、気血を補い心を養う効果があるとされ、鉄分・食物繊維・カリウムを豊富に含む「なつめ(棗)」、「補腎益精」の効果があるとされ、良質な脂質・ビタミンE・ミネラルが豊富な「くるみ(胡桃)」、疲労回復と滋養の効果で