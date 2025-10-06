ロッテＯＢで楽天前監督の今江敏晃氏が６日、ロッテの新監督就任が決まったＰＬ学園の先輩、サブロー氏にエールをおくった。収録のため、ＺＯＺＯを訪れた今江氏。昨年は自身を含めて、ＰＬ学園出身の松井稼頭央氏が西武、立浪和義氏が中日の監督を辞任したことに触れて「何とか、そういう意味では（サブロー氏には）ＰＬ学園の先輩として、ＰＬ学園として頑張っていただきたいと思います」と、現役時代はロッテでともに主力と