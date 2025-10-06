米プロバスケットボールＮＢＡレイカーズの八村塁（２７）が５日（日本時間６日）に行われたプレシーズンマッチのウォリアーズ戦で先発出場したが低調に終わり、チームも１０３―１１１と完敗。現地メディアは八村に厳しい評価を下した。八村は１９分間の出場で、４得点３リバウンド１アシストと精彩を欠いた。この結果を受けて、米メディア「ＳＢネーション」は全選手の評価を公開。八村を全選手中で下から２番目となる「Ｄ＋