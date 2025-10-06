◆国民スポーツ大会・サッカー競技▽少年男子準決勝静岡１―０愛媛（６日、滋賀ビッグレイク）準決勝が行われ、静岡県選抜が１―０で愛媛を下して７日の決勝に進んだ。０―０の後半２６分にＭＦ小柳希碧（のあ、常葉大橘高１年）がゴールを奪った。決勝弾を演出したのは、藤枝東の堅い絆だった。後半２２分にピッチに立ったＦＷ森田一颯（藤枝東高１年）が、愛媛ＤＦラインの裏へ飛び出し、左サイドへ走る。それに合わせて、