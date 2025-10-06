◆練習試合巨人６―２ＳＵＢＡＲＵ（６日・東京ドーム）巨人は１１日のＣＳ第ステージ初戦・ＤｅＮＡ戦（横浜）に向けて社会人の強豪・ＳＵＢＡＲＵと練習試合を行って勝利した。今季自己最多５７登板の船迫大雅投手は、３回から２番手で登板。打者３人を完璧に封じて万全の調整を進めた。「ちょっと休めた分、ボールのキレはよかったと思う。あとは細かいコントロール。失投もあったのでそこは直していきたい」と淡々と振り