９月２７日に腰痛のため抹消されていた日本ハムの万波が６日、エスコンでの１軍練習に合流した。ダッシュ、キャッチボール、外野ノックを行い、「めちゃめちゃ元気。悪いとこもどこもないですし、（２軍の）鎌ケ谷でいい時間が過ごせた。何より楽しくやれた。鎌ケ谷はいい環境だなと感じた。天気もすごく良くて思いっきり野球がやれたことが何より」と表情は明るかった。今季はチーム２位の２０本塁打を放ったスラッガーは１１