フリーキャスターの山本萩子さん（29）が2025年10月2日、自身のインスタグラムを更新し、29歳の誕生日を報告した。「お誕生日おめでとう」祝福コメント続々山本さんは、「29歳、数字に見合った人間になるため引き続き精進します！」と誕生日を報告し、ローソク付きのスイーツのプレートを前に笑顔のショット2枚を投稿。「季節の変わり目、みなさまどうぞご自愛ください！」と投げかけていた。インスタグラムに投稿された写真では、