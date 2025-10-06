県内の人里でクマの出没が相次いでいます。きょう、富山市では大沢野地域でクマの爪痕や足跡が見つかりました。◆KNB吉本記者「住宅近くにあるこちらのカキの木には、爪の痕とみられる傷がくっきりと残っています」 富山市大沢野地域の坂本です。 カキの木そばの畑には、およそ20センチの足跡が複数、残っていました。◆クマの痕跡を見つけた宮脇 賢治さん「（ことし）ここに来たのは初めて。怖いわ」宮脇 賢治さん（81）は午