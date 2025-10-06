秋田朝日放送 およそ５０個の砲弾が発見された秋田市の河川改修工事現場でまた１０個以上の砲弾のようなものが見つかりました。 警察や秋田県などによりますと、秋田市楢山川口境で行われている太平川の改修工事の現場から１日に８個、３日に４１個の砲弾が見つかりました。６日も工事作業員が同じ場所から１０個以上の砲弾のようなものを見つけ警察に通報しました。これまでに砲弾はいずれも自衛隊が危険性がないことを確