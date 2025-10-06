秋田朝日放送 鈴木知事にとって初めてとなる来年度＝２０２６年度の予算編成について６日協議されました。新たに策定される次期総合計画に基づく施策を重点的に展開する方針です。 【鈴木知事】 「人口減少・社会減の目標を掲げているが、現状は前年度よりも悪化しているという厳しい状況にある。一方で財政状況は極めて厳しいという難局で、かなり思い切ったことを行うことが県民から求められているのは明らかだと思う」