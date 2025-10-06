東急田園都市線の衝突・脱線事故で、運輸安全委員会は先ほど、現場調査を「今日中に終了するのは難しい」との見方を示しました。事故現場から白賀エチエンヌ記者の中継です。◇発生からまもなく20時間です。線路に残ったままの電車に先ほど、動きがありました。東急電鉄の作業員らがライトを照らしながら、車輪を中心に確認作業を進めていましたが、午後6時すぎから車輪が少しずつ浮きあがる様子が確認できました。東急電鉄