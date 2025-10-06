お笑いコンビ、アンジャッシュの渡部建（53）が6日までにYouTubeチャンネル「アンジャッシュ渡部がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組」に出演。グルメ王としての生存戦略を明かした。撮影スタッフから「グルメタレントとして生き残るために気を付けたことは？」と聞かれた渡部は「テレビで言うと、彦摩呂さん、（ホンジャマカ）石塚（英彦）さん。食べてておいしそうな体形の方じゃないですか。ここで勝