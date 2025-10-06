松岡昌宏（48）が5日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）にVTRで出演。TOKIOのデビュー当時の苦悩を明かした。バンドでのデビューにこだわった理由について、松岡は「上が詰まってましたから。光GENJI、SMAP、忍者。少年隊バリバリでしたし。デビューさせてもらえるって聞いたときにダンスでやる姿があんまり見えなくて。そこの先輩方を抜く自信は全く無理で。『バンドでデビューさせてください』って」と当時を振り返