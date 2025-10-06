松岡昌宏（48）が5日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）にVTRで出演。TOKIOのデビュー当時を語った。TOKIOは元々のメンバーに長瀬智也がボーカルとして加入し結成されたと紹介された。松岡は「ボーカルが入ってきたときに売れるかなって思いました。輝いてました。光ってましたもん。あんまり見たことなかった」と語った。長瀬との関係性について松岡は「ライブハウスでツアーやってたときのサポートメンバーという形