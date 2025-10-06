千原ジュニア（51）が6日、東京・109シネマズプレミアム新宿で行われた、窪塚洋介（46）と松田龍平（42）のダブル主演映画「次元を超える」（豊田利晃監督最、17日公開）完成披露試写会で「久しぶりにお友達と一緒に仕事できて、楽しかったです」と笑みを浮かべた。豊田利晃監督（56）監督作品への出演は、2003年（平15）「ナイン・ソウルズ」以来22年ぶりで「最初に電話かかってきて『今度、映画あんねんけど、ちょっとだけ出てく