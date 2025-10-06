日本代表は6日、キリンチャレンジカップのパラグアイ戦(10日、パナスタ)とブラジル戦(14日、味スタ)に向け、千葉市内の高円宮記念JFA夢フィールドで始動した。初招集のMF斉藤光毅(QPR)、1年ぶりの復帰となったDF谷口彰悟(シントトロイデン)ら12人が集合。ピッチ練習には国内組5選手が参加し、約1時間半にわたって汗を流した。初日の活動に合流したのは国内組のGK早川友基(鹿島)、GK大迫敬介(広島)、DF長友佑都(FC東京)、DF安藤