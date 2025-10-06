※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年11月号からの転載です。 上田竜也さんとプライベートでも交流があるという後輩の中村嶺亜さん。大学では油絵を専攻し、読書も好きだという中村さんは今年6月に刊行された上田さんによる小説『この声が届くまで』をどう読んだのか。才能や努力について、思うところをお二人に語っていただきました。上田竜也さん（以下、上田）：嶺亜とは、最近プライベートでもよく会うようになったね。中