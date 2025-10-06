ウイッシュボンは10月1日、生キャラメル専門店「横浜キャラメルラボ」の新店舗を青葉台東急フードショー「スイーツゾーン」内にて、「青葉台東急フードショー店」としてオープンした。「キャラメリィシフォン」(1728円)同店は、2019年10月31日に開業した、横浜発祥の生キャラメル専門店。毎朝パティシエが銅鍋に付きっきりで炊き上げる色とりどりの10種類の「生キャラメル」のほか、生キャラメルの製法を活かした焼菓子や店舗限定