²ÈÆþ¥ì¥ª¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖMirror feat.ºØÆ£¹¨²ð¡×¤ò10·î8Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢MV¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¢¡²ÈÆþ¥ì¥ª Æ°²è¡ÖMirror feat.ºØÆ£¹¨²ð¡×¤Ï¡¢Æ±Æü22»þ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ØESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤­²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤À¡£UNISON SQUARE GARDEN¡¢TenTwenty¤Î¥®¥¿¡¼¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¦ºØÆ£¹¨²ð¤òµÒ±é¤Ë·Þ¤¨¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢HANA¡¢milet¡¢SKY-HI¡¢BE:FIRST¤Ê¤É¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤ëRyosuke ¡ÈDr.