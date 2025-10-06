堂本光一と加藤シゲアキがMCを務めるテレビ朝日の新番組『光一&シゲのSHOWマン!!』(毎週月曜23:15〜23:45)の初回が、きょう6日に放送される。『光一&シゲのSHOWマン!!』＝テレビ朝日初回となる第1回は、日本の漫画・アニメ・ゲームを原作とする舞台コンテンツである2.5次元ミュージカルを特集。2024年には『「進撃の巨人」-the Musical-』がエンターテインメントの本場・ニューヨークでも上演され、『ニューヨーク・タイ