4日の自民党総裁選で高市早苗前経済安保担当大臣が勝利し、次の総理に就任する見通しとなりました。自民党はこれからどう立て直すのでしょうか。また、人々は新しいリーダーに何を期待しているのでしょうか。 5人が争った総裁選－ 決選投票では、高市氏と小泉農水大臣による一騎打ちとなりました。 「高市早苗君をもって当選者と決しました。」 自民党の結党以来、初の女性総裁となった高市氏。来週の