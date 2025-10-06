長岡市心部の再開発事業として整備が進められている大型複合施設『米百俵プレイス』の東館の内部が公開されました。 『米百俵プレイス』は、全4棟のうち3棟がすでにオープンしています。最後の『東館』は、旧北越銀行本店の建物を大規模に改修して利用する計画で、2026年11月のオープンを目指し工事が進められています。 地下1階・地上7階建てでホールやレストランを始め、市の部局や商工会議所などが入居