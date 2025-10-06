○楽待 [東証Ｓ] 発行済み株式数の6.6％にあたる140万株の自社株を消却する。消却予定日は10月17日。 ○めぶきＦＧ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.95％にあたる900万株(金額で70億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は10月7日から11月28日まで。 ［2025年10月6日］ 株探ニュース