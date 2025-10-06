東武百貨店 池袋本店は10月7日まで、「北陸・信越展」を8階催事場で開催している。時間は10時〜19時。金澤玉寿司「北陸づくし」期間中は、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県の5県のグルメと工芸が81店舗集結する。注目は、日本海で獲れたのどぐろや白えびなどを使用した石川県・金澤玉寿司の「北陸づくし」(2,970円)や、信州牛を存分に味わえる長野・肉のコイズミの「信州りんご和牛A5味わい弁当」(2,700円)などの各県のでき