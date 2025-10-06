ボートレース戸田のG3「オールレディース・RB大宮アルディージャWOMENカップ」は6日に予選3日目が行われた。高憧四季（25＝大阪）は3日目7Rでインから危なげなく逃げ切ると、続く11Rは5コースから2着を確保。ここまで5戦3勝オール連対と抜群の安定感を誇り、得点率トップタイに立つ。「3日目の前半が一番良かった。ターンの出足がいいですね。ただ、後半は回り過ぎていてグリップ感がなかった。気象に合わせて対応したい」。