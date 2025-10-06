漫才コンビ「オール阪神・巨人」が、4日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜後1・59）に出演。オール阪神が目撃した“ある怪力漫才師”の話題になった。先週に引き続き、結成50周年を迎えたオール阪神・巨人の「今だから話せる伝説話」を放送。そこで「やすきよMCの伝説番組でボクサーをKO」を紹介された。1973年から84年にかけて放送された「モーレツ!!しごき教室」という番組でのこと。若手芸人がスポーツ