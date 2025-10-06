台風22号の5日先予想進路（6日21時現在）台風22号は6日、父島の南を西寄りに進んだ。気象庁によると、さらに勢力を強め、8日には進路を北寄りに変える見通し。その後は東に向かい、9日に伊豆諸島に接近するとみられる。東―西日本の太平洋側は8〜10日ごろにかけて、海上を中心に強い風が吹き、大しけとなる恐れがある。台風22号は6日午後3時現在、父島の南西約190キロを時速約15キロで北西に進んだ。中心気圧は985ヘクトパスカ