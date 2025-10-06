東京都新宿区のビル出入り口付近で下半身を露出したとして、４日に公然わいせつ容疑で逮捕されたアイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」のメンバー、草間リチャード敬太容疑者（２９）が６日、留置先の警視庁三田署から釈放された。東京地検が勾留請求しなかった。逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断したとみられる。警視庁は任意で捜査を続ける。