紙切り芸で知られる芸人の林家二楽さんが、尿管がんのため9月27日に亡くなったことを落語協会が発表しました。58歳でした。落語協会はHPを更新し「当協会員の林家二楽（本名：山崎義金）が、令和7年9月27日（土）、尿管癌の為、永眠いたしました。（58歳）」と報告。葬儀は近親者にてすでに執り行われたということです。公表しているプロフィールによると、林家さんは1967年8月23日生まれの埼玉県出身。1989年に実の父である、二