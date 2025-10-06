プレミアでプレーする田中碧は約7か月ぶりに日本代表へ復帰日本代表MF田中碧（リーズ）が10月6日、世界最高峰のプレミアリーグ初挑戦について語った。この日から千葉県内でキリンチャレンジカップ2025のパラグアイ戦（10日／大阪）に向けて練習をスタート。9月シリーズは負傷のため選外となった田中は3月以来7か月ぶりの復帰を果たし、今季から臨むトップ・オブ・トップの舞台について言及。負傷から復帰後、出場時間が限られて