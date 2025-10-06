モデルでタレントの森泉が、6日までにインスタグラムを更新。親指をケガした姿に心配の声が集まっている。【写真】手のケガで泣いてしまう森泉（ほか2枚）森は「アボカドの種とろうとしたらすべって親指さしちゃって」とつづり、包帯が巻かれた親指を写した近影をアップ。ケガの具合については「なかなか曲がらないから病院いったら腱が切れてて手術することに〜がんばったぞ！でももっとがんばったのはお医者さんだぞっ！