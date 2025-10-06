9月26日に全米＆全世界74の国と地域で公開された映画『ワン・バトル・アフター・アナザー』が全世界興行収入1億ドルを突破し、公開10日間で、ポール・トーマス・アンダーソン監督作品として史上最大の興行収入を記録。主演のレオナルド・ディカプリオ演じる、革命パパがテンパる本編映像が到着した。【動画】ディカプリオ演じるテンパる革命パパが思わず笑いを誘う！本編映像＜思い出せない編＞アンダーソン監督が脚本も務め