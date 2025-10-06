あの「新世紀エヴァンゲリオン」第壱話「使徒、襲来」が、３０年ぶりにテレ東系列夕方帯に帰ってくる！！ アニバーサリーアニメ 盛り上げ特別企画 「爆祝！アニメーサリーズ」 １０月１９日（日）から毎週日曜夕方５時３０分～放送スタート！   9月29日から実施の「アニメの秋！子どもも大人もアニメ WEEK」、10月からスタートの「SPY×FAMILY Season 3」