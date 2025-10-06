今年のノーベル生理学医学賞に、日本人が選ばれました。ノーベル生理学医学賞の受賞が決まったのは、大阪大学免疫学フロンティア研究センターの坂口志文特任教授です。 坂口特任教授は1977年、名古屋市にある愛知県がんセンターに研究生として在籍していました。 免疫の暴走を抑える役割を持つ「制御性Ｔ細胞」の存在を発見しました。 この発見は、がん治療や花粉症などアレルギー疾患の治療への