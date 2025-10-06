東京4日 4日に行われた自民党総裁選。岡山県の国会議員のうち2人が1回目、決選投票ともに新総裁に選ばれた高市早苗さんに、3人が2回とも小泉さんに投票したことを明らかにしました。党員・党友票は高市さんが最も多くの票を獲得しました。 自民党岡山県連では、党員・党友1万8953人のうち1万2865人が投票し、投票率は67.88％で2024年9月の前回を2.4ポイントほど上回りました。 開票の結果、最も多くの票を獲得し