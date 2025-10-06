バレーボールSVリーグのサントリーとイタリア・セリエAのペルージャによるエキシビションマッチ「ワールドチャレンジシリーズ」が10月7日から2日間、東京・有明アリーナで初開催される。日欧王者による夢の対決。サントリーの高橋藍（24）は第1戦を翌日に控えた6日、会場で最終調整を終えて「今の日本のリーグがどれだけ世界と戦えるかを証明できる大会。非常に楽しみ」と声を弾ませた。昨季の欧州チャンピオンズリーグを制