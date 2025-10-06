◇MLB マリナーズ3-2タイガース(日本時間6日、T-モバイル・パーク)マリナーズのフリオ・ロドリゲス選手が試合を決する一打を放ちチームは勝利を収めました。試合後の会見でロドリゲス選手が喜びを爆発させます。2001年以来の地区優勝を飾りポストシーズンに挑むマリナーズは第1戦を落とすも、2戦目8回にタイガースに同点に追いつかれるも、その裏、60本で本塁打王のカル・ローリー選手が1アウトから2塁打で出塁すると、イチロー氏