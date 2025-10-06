K-パレットが、『K-Palette CHUNEW リッププランパー』を2025年10月15日（水）に全国のバラエティショップ・ドラッグストアにて発売する。■ぷっくりリッププランパー同商品は、ふっくらとしたボリューム感と血色感を与えるリッププランパー。べたつかないなめらかな塗り心地で、リップカラーやグロスとしてはもちろん、口紅の下地や保湿ケアにも使える。■商品情報クオレ株式会社K-Palette CHUNEW リッププランパー全4色（01 ベイ