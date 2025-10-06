「コンフォートホテルERA札幌北口」をPRするタレントの丸山礼さん全国に「コンフォートホテル」を展開するチョイスホテルズジャパンは、ブランド初の新築ホテルとなる「コンフォートホテルERA札幌北口」の開業（12月18日予定）を記念し、東京・代々木公園で開催された「第35回 北海道フェアin代々木」で、「コンフォートホテル presents 丸山礼『道民の私だけが知ってる北海道』トークイベントin北海道フェア」を10月2日に実施した