任期満了に伴い、2026年3月に行われる石川県知事選挙をめぐる動きが、徐々に熱を帯びています。県政のかじ取りをゆだねる選挙。再選を目指す現職が早々に出馬を表明する一方、対抗馬を模索する動きも出ています。現職・馳浩石川県知事の支持固め馳浩 石川県知事「県民党の立場で精進を重ね、誠実に、そして明るく前向きに知事の職を務めさせていただきたいとの思いであります」9月11日、知事選での再選を目指し、出馬を表明した現