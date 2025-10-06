「高スルフォラファンブロッコリー」カゴメは、栄養訴求型の生鮮野菜「高スルフォラファンブロッコリー」「高ケルセチン紫たまねぎ」「高β−カロテンにんじん」の3品を、10月から、首都圏を中心に本格販売する。これらの生鮮野菜は、昨年までテスト販売を実施していたが、健康志向の高まりを受け、今年から販売期間を拡大する。「高ケルセチン紫たまねぎ」同社は「トマトの会社から、野菜の会社に」というビジョンのもと、飲料、