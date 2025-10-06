「おさつバター＆クッキー」ハーゲンダッツ ジャパンは、ハーゲンダッツ「おさつバター＆クッキー」を10月14日から、全国のファミリーマート約1万6300店舗で数量限定発売する。「おさつバター＆クッキー」は、秋を感じる濃厚な味わいの「おさつバターアイスクリーム」に、「蜜いもソース」を混ぜ込み、「紫いもコーティング」で包んだ。さらにその上に、ザクザク食感が楽しい「バタークッキー」と「紫いもクッキー」をトッピングし