「リリーフ まるで下着 ライトグレー／さくらピンク」花王の排泄ケアブランド「リリーフ」は、11月5日に大人用紙おむつ「リリーフ まるで下着 ライトグレー／さくらピンク」を全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループ（一部店舗を除く）、およびマツキヨココカラオンラインストアで限定発売する。「リリーフ まるで下着」は2009年誕生以来、下着のようなはき心地で快適な毎日をサポートする超うす型紙パンツとして