木村拓哉が主演を務め、高視聴率をマークした人気ドラマシリーズ『教場』（フジテレビ系）の映画版が、2部作として公開されることが決定した。【独自写真】白髪で無表情の木村拓哉、ロケの合間に見せた“かき氷で笑顔”前編となる映画『教場 Reunion（リユニオン）』は来年1月1日より、Netflixで配信を開始。後編となる映画『教場 Requiem（レクイエム）』は2月20日より全国の映画館で公開する。木村拓哉『教場』前編はNetflix