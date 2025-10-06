10月10日にパラグアイ、同14日にブラジル代表と国際親善試合を戦う日本代表が６日、千葉県内で始動した。まだ合流していない欧州組や室内で調整する選手もおり、この日の屋外練習に参加したのは国内組の大迫敬介、長友佑都、安藤智哉、相馬勇紀、望月ヘンリー海輝の５人のみ。軽めのメニューで１時間ほど汗を流した。 屋内練習組には、約１年ぶりに復帰したDF谷口彰悟や初招集のMF斉藤光毅の姿もあった。明日には全員