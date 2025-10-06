奈良クラブとキットサプライヤーのSquadra（（株）アクラム）は1日、パートナー「大和ハウス工業（株）」の創業70周年を記念した特別ユニフォームを発表した。ピンク色が意外なこのユニフォームは、11月の明治安田J3リーグにて1試合限定で着用する。Nara Club 2025 Squadra Limited Editionこの日着用するのは、大和ハウスグループ70周年記念ユニフォーム🌸テーマは「吉野杉と吉野桜」。吉野中央木材様にご協力をいただき、