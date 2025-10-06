地域航空会社「トキエア」の取締役に、実業家の堀江貴文さんが就任することが正式に発表されました。 6日午後5時から東京で開かれたトキエアの会見に、「ホリエモン」の愛称で知られる実業家の堀江貴文さんが出席しました。和田直希共同代表のオファーに応え、10月1日付でトキエアの取締役に就任しました。 ■トキエア取締役 堀江貴文氏 「空から行けると、佐渡は世界遺産だし多少お金に余裕がある人、外国人とかはで