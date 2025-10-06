人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月7日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）派手な言動は恥をかきそう。今日は目立たないことをモットーに。11位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）気分が落ち込みがち。ちょっとした買い物をすると気分転換に。10位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）八方美人